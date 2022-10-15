الدوري العراقي الممتاز .. الشرطة يحقق فوزاً على الزوراء

شفق نيوز / تمكن فريق الشرطة لكرة القدم، يوم السبت، من تحقيق الفوز على ضيفه الزوراء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

سجل الشرطة أولاً عن طريق محمد داود في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وأضاع زميله محمود المواس ركلة جزاء في الدقيقة 25 من الشوط نفسه.

بينما تمكن فريق الزوراء من تعديل النتيجة في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب علاء عباس، وفي الدقيقة 53 حصل لاعب الزوراء المحترف حسن الحوبيب على بطاقة حمراء، ليطرد من المباراة ويكمل الزوراء اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 73 سجل الشرطة هدف التقدم الثاني عن طريق المحترف السوري مارديك مرديكيان، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

يشار إلى أن المباراة جرت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.