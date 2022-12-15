الدوري العراقي الممتاز.. الزوراء يفوز على أربيل بالوقت "القاتل"

شفق نيوز/ خسر فريق أربيل لكرة القدم، من ضيفه الزوراء بهدف وحيد، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري العراقي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 88 حيث سجل الزوراء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق مراد محمد.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة والربع عصراً على ملعب فرانسو حريري في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 22 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد أربيل عند النقطة 12 بالمركز الثالث عشر في ترتيب الدوري العراقي الممتاز.