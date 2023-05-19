الدوري العراقي الممتاز.. الحدود يعادل زاخو بالوقت القاتل

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي زاخو مع ضيفه فريق نادي الحدود بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة والنصف على ملعب زاخو الاولمبي.

وسجل فريق الحدود هدفه في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب محمد سويد، وفي الدقيقة 73 سجل فرحان شكور هدف التعديل لزاخو وعاد زاخو ليسجل هدفاً ثانيا في الدقيقة 76 عن طريق عمر منصوري وسجل الحدود بالوقت القاتل بالدقيقة 90 هدف التعديل عن طريق محمد سويعيد.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 32 بالمركز السادس عشر، ورفع الحدود عند النقطة 38 بالمركز الثاني عشر.