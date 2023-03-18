الدوري العراقي الممتاز.. الجوية ينشد الصدارة من بوابة القاسم

شفق نيوز / تستكمل يوم السبت، مباريات الجولة (21) من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسيحتضن ملعب الشعب عصر اليوم، أولى المباريات عندما يستضيف فريق الحدود نظيره النفط، في الساعة الثالثة عصراً، كما سيواجه فريق الصناعة على ملعبه نظيره زاخو، في الوقت نفسه.

وبعد ذلك، سيواجه فريق نفط البصرة، نظيره النجف، في مباراة يحتضنها ملعب الفيحاء في مدينة البصرة، عند الساعة الخامسة والربع عصراً.

وفي المساء، وتحديداً عند الساعة 7:30، سيكون ملعب الشعب الدولي، مسرحاً لمواجهة من شأنها إعادة فريق الصقور (القوة الجوية) إلى صدارة الدوري الممتاز، عندما يستضيف القاسم.