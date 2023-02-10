الدوري العراقي الممتاز.. الجوية يعتلي الصدارة والزوراء يتعثر في الدقائق الأخيرة

شفق نيوز / عاد نادي القوة الجوية لكرة القدم، لصدارة ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه الكرخ بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة.

المباراة التي جرت بعد ظهر اليوم على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي، شهدت أولى الأهداف لصالح الصقور في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، عن طريق اللاعب رسلان حنون.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للكرخ من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب يوسف فوزي بالدقيقة 52 من عمر اللقاء، وقبل نهاية المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للقوة الجوية سجل منها محمد قاسم هدف فريقه الثاني في الدقيقة 90 +3.

وبفوز الجوية تصدر قائمة ترتيب الفرق برصيد 32 نقطة وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 21 بالمركز العاشر .

وضمن المنافسات ذاتها، احتضن ملعب الزوراء، مباراة صاحب الأرض والجمهور، أمام ضيفه نفط البصرة، والتي انتهت بتعادل إيجابي 2-2.

انتهى الشوط الأول بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل نفط البصرة أولاً في الدقيقة 28 عن طريق حسام مالك، وتمكن الزوراء من تعديل النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق نجم شوان، وفي الدقيقة 71 سجل الزوراء هدفه الثاني عن طريق اللاعب ميثم جبار، وعند الدقيقة 84 جاء هدف التعديل لنفط البصرة عن طريق اللاعب أحمد زامل.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 31 بالمركز الثاني، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 23 بالمركز التاسع.

وفي مباراة ثالثة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز، جرت في ملعب ميسان الأولمبي، شهدت فوز نادي نفط ميسان على ضيفه الحدود بنتيجة 1-0.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 86 عن طريق لاعب نفط ميسان يونس عبد، وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 25 بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 21 بالمركز 11.