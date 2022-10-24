سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدوري العراقي الممتاز.. التعادل الإيجابي ينهي لقاء الجوية والكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-24T18:46:10+0000
الدوري العراقي الممتاز.. التعادل الإيجابي ينهي لقاء الجوية والكهرباء

شفق نيوز / تعادل فريق الكهرباء مع القوة الجوية إيجابيا 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق القوة الجوية، بهدف دون مقابل سجله اللاعب حسين جبار في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني تمكن محترف الكهرباء ديمي داودة، من تعديل النتيجة بتسجيله هدف جميل لفريقه من كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء عجز حارس القوة الجوية محمد حميد، من إبعادها لتسكن شباك الجوية في الدقيقة 54.

وجرت المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد.

related

الجوية يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-12-11 16:59:19
الجوية يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

الخسارة من الشرطة تدفع الصقور لخصم 25% من عقود لاعبيها ووضع شرط لإعادتها

Date: 2022-05-18 11:43:16
الخسارة من الشرطة تدفع الصقور لخصم 25% من عقود لاعبيها ووضع شرط لإعادتها

زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

Date: 2020-11-22 14:06:55
زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية: ألوم نفسي على إهمال الفريق

Date: 2021-11-03 21:13:05
رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية: ألوم نفسي على إهمال الفريق

انقلاب "ناعم" داخل إدارة "الصقور"

Date: 2022-05-29 17:56:22
انقلاب "ناعم" داخل إدارة "الصقور"

القوة الجوية: مدرب ولاعبو النادي باقون مع الفريق ولن تؤثر عليهم اغراءات الشرطة

Date: 2021-07-18 08:55:30
القوة الجوية: مدرب ولاعبو النادي باقون مع الفريق ولن تؤثر عليهم اغراءات الشرطة

الدوري الممتاز.. زاخو يعمق جراح الكهرباء ويعود من بغداد بثلاث نقاط

Date: 2021-04-09 15:13:15
الدوري الممتاز.. زاخو يعمق جراح الكهرباء ويعود من بغداد بثلاث نقاط

غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

Date: 2020-12-14 07:57:34
غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور