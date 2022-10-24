الدوري العراقي الممتاز.. التعادل الإيجابي ينهي لقاء الجوية والكهرباء

شفق نيوز / تعادل فريق الكهرباء مع القوة الجوية إيجابيا 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق القوة الجوية، بهدف دون مقابل سجله اللاعب حسين جبار في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني تمكن محترف الكهرباء ديمي داودة، من تعديل النتيجة بتسجيله هدف جميل لفريقه من كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء عجز حارس القوة الجوية محمد حميد، من إبعادها لتسكن شباك الجوية في الدقيقة 54.

وجرت المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد.