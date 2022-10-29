الدوري العراقي الممتاز.. التعادل الايجابي ينهي لقاء الشرطة ونفط الوسط

شفق نيوز/ تعادل فريقا نادي الشرطة ونفط الوسط، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فريق نفط الوسط اولاً في الدقيقة 25 من الشوط الاول عن طريق اللاعب منتظر ستار، وفي الدقيقة 56 من زمن اللقاء جاء هدف الشرطة اللاعب محمود المواس عبر ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة مهاجم الشرطة بسام شاكر داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع نفط الوسط.

وتأخر تنفيذ ركلة الجزاء بعد اعتراضات للاعبي ومدرب نفط الوسط عبد الغني شهد، ليتم تنفيذها بعد ستة دقائق من احتسابها، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وجرت المباراة مساء اليوم السبت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد بحضور جماهيري لكلا الفريقين.