الدوري العراقي الممتاز..  اربيل يحقق الفوز على النفط

شفق نيوز/ حقق فريق نادي اربيل فوزا، اليوم الاثنين، على فريق نادي النفط ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل اربيل هدفه في الدقيقة عن طريق هيليو مورينو في الدقيقة 77 وجاء الهدف الثاني لاربيل عن طريق امجد راضي بالدقيقة 82 من عمر اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 11 بالمركز العاشر ، وتجمد رصيد النفط عند النقطة الثالثة بالمركز الثامن عشر .