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الدوري العراقي الممتاز.. اربيل يحقق الفوز على الكرخ والكهرباء يخسر امام الميناء

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-03T17:08:51+0000
الدوري العراقي الممتاز.. اربيل يحقق الفوز على الكرخ والكهرباء يخسر امام الميناء

شفق نيوز/ تمكن فريق اربيل من تحقيق الفوز على ضيفه الكرخ بنتيجة 2-1 في الجولة 38 لدوري الكرة العراقي الممتاز.

وسجل اربيل اولا عن طريق اكام هاشم في الدقيقة 30 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل حسن عبد الكريم هدف التعديل في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 89 سجل بلال صلاح هدف التفوق لاربيل .

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدوري الكرة العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.

ورفع اربيل رصيده للنقطة 47 بالمركز الحادي عشر، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 43 بالمركز الثاني عشر .

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي الميناء على ضيفه الكهرباء بنتيجة 3-1، وجاء هدف الميناء الأول  في الدقيقة 37 عن طريق سالم أحمد وفي الدقيقة 48 سجل مهدي علامة الهدف الثاني ، وفي الدقيقة 57 سجل عبد الله وصفي الهدف الثالث وقلص الكهرباء النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسجيله الهدف الوحيد يوسف نبيل .

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء ضمن منافسات الجولة 38 للدوري الكروي الممتاز .

ورفع الميناء رصيده للنقطة 30 بالمركز 19 وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 50 بالمركز التاسع .

 

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