الدوري العراقي.. الكهرباء تصعق الصقور وكربلاء تحصد نفط البصرة

شفق نيوز/ خسر فريق نادي القوة الجوية امام ضيفه فريق نادي الكهرباء بنتيجة 2-3 ضمن منافسات الجولة 23 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

سجل هدف الكهرباء عن طريق المحترف ديمي داودة في الدقيقة 22 من الشوط الاول ، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل عن طريق راسية رائعة من اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 55، وبعد ثلاث دقائق وتحديدا بالدقيقة 58 جاء هدف التقدم للصقور عبر المحترف نيديفريكي وسجل المحترف فرانك سيدرك من رأسية رائعة هدف التعديل للكهرباء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، وسجل فرانك سدرك هدفا ثالثا للكهرباء في الدقيقة 90+5.

شهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء ستيفن بافور في الدقيقة 40 لينهي الكهرباء اللقاء بعشرة لاعبين.

كما خسر فريق نادي نفط البصرة لحساب الجولة ذاتها أمام ضيفه فريق نادي كربلاء بنتيجة 0-1، جرت المباراة في ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

سجل هدف كربلاء رضا فاضل بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.