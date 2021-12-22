الدوري العراقي.. الجوية يجتاز نفط البصرة ويقفز للمركز الثاني مؤقتاً

شفق نيوز/ جرت على ملعب الشعب الدولي، اليوم الاربعاء، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الكرة العراقي الممتاز بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي البصرة، انتهت بفوز فريق الجوية بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل نفط البصرة اولاً في الدقيقة 14 عن طريق المحترف نجومبي مبينجوي ، وفي الدقيقة 20 سجل لاعب القوة الجوية علاء عباس هدف التعديل، وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة سجل كابتن القوة الجوية حمادي احمد هدف التقدم لفريقه .

وبهذه النتيجة قفز فريق بمركز الوصيف مؤقتاً بانتظار مباراة الزوراء والنفط اليوم، برصيد 31 نقطة ، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 21 بالمركز السابع .