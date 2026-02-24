الدوري العراقي.. الجولة 22 تنطلق الأحد بـ10 مباريات تشعل صراع الصدارة والهبوط

شفق نيوز- بغداد

تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة 10 مواجهات على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات، في جولة قد تحسم ملامح صراع الصدارة ومناطق الهبوط.

ويستقبل فريق الاتصالات ضيفه المصافي على ملعب التاجي، فيما يلاقي الكاظمية على ملعبه فريق الفهد، ويواجه الحشد الشعبي ضيفه غاز الشمال على ملعب النفط، بينما يستضيف الجيش نظيره نفط البصرة.

كما يلتقي نفط الوسط مع نادي الحسين على ملعب الكوفة، ويستضيف البحري فريق الرمادي على ملعب الفيحاء، ويواجه المصافي على ملعب الأول ضيفه الجولان، فيما يستضيف عفك فريق كربلاء على ملعب عفك، ويلاقي ميسان نظيره الحدود على ملعب الشهيد أبو منتظر، بينما يلتقي البيشمركة مع الناصرية على ملعب السليمانية.

ويتصدر الجولان جدول ترتيب الدوري الممتاز مع ختام الجولة 21 برصيد 48 نقطة، يليه غاز الشمال بـ40 نقطة، ثم الحدود بـ37 نقطة، وكربلاء 35 نقطة، ونفط البصرة 33 نقطة، والناصرية 30 نقطة.

في المقابل، تحتدم المنافسة في قاع الترتيب بين أربعة فرق تتصارع للهروب من الهبوط إلى الدرجة الأولى، إذ يحتل البيشمركة المركز 17 برصيد 21 نقطة، يليه الرمادي بذات الرصيد بفارق المواجهات، ثم الاتصالات بـ18 نقطة، وأخيراً عفك في المركز 20 برصيد 17 نقطة.