الدوري السعودي للسيدات.. الكوردية شوخان تتصدر القائمة بـ 33 هدفاً

شفق نيوز/ مازالت اللاعبة الكوردية "شوخان نور الدين"، تتمسك بتصدرها جدول هدافات الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم، برصيد 33 هدفاً.

وجاء تصدر اللاعبة الكوردية شوخان نور الدين جدول الترتيب، بعد مرور 10 جولات منذ بداية المنافسات، حيث حقق فريقها الهلال السعودي 7 انتصارات مقابل تعادل واحد وخسارتين، ليجمع الفريق 22 نقطة حتى الآن.

وجاءت 3 من أهداف اللاعبة الكوردية شوخان نور الدين عبر ركلات جزاء.

وترتدي اللاعبة شوخان نور الدين القميص رقم 17 برفقة فريقها الهلال الذي يحتل حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الفرق، خلف فريق النصر المتصدر برصيد 23 نقطة.

وسبق للاعبة الكوردية شوخان نور الدين، أن حصلت على لقب هداف الدوري الممتاز لكرة الصالات مع فريق غاز الشمال العراقي، وحققت أول رقم قياسي في التاريخ بعد فوزها بلقب الهداف في بطولتين مختلفتين.

كما حققت لقب هداف دوري غرب آسيا لكرة الصالات مع المنتخب العراقي، وسجلت أول ثلاثية لها في تاريخ نادي سيدات الهلال السعودي.

من جانبها، تحتل اللاعبة العراقية زينب عباس، التي تلعب مع فريق الاتحاد السعودي، المركز الثالث بترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.

وتتواجد ايضا في الدوري السعودي الممتاز للسيدات اللاعبة الكوردية ديرين محمود رفقة فريق الهلال، وقد سجلت هدفاً واحداً لحد الان.

كذلك توجد ايضا اللاعب العراقية تبارك مؤيد رفقة فريق اليمامة، علماً أنها سجلت هدفاً واحداً لحد الآن.

وتتنافس في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات 8 أندية، وهي النصر والهلال والاتحاد واليمامة والشباب والاهلي وشعلة الشرقية وسما.