الدوريان الإنجليزي والفرنسي.. تشيلسي يهدر نقطتين وباريس يسقط بثلاثية

شفق نيوز/ أهدر نادي تشيلسي نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1، لحساب المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي يمني النفس بالاقتراب من رباعي الصدارة لكنه اكتفى بالتعادل مع نوتنغهام بعد أن تقدم عليه بهدف في الشوط الأول حمل توقيع جناحه رحيم سترلينغ بعد مرور 16 دقيقة متابعا كرة ارتدت من العارضة ليعيدها إلى الشباك.

وعلى الرغم من سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول لم يتمكن الفريق اللندني من تعزيز تقدمه.

وفي الشوط الثاني، ظهر نوتنغهام بوجه مختلف وأظهر لاعبوه قتالية عالية أثمرت عن هدف التعادل إثر دربكة أمام باب مرمى تشيلسي وتمريرة رأسية من المدافع الإيفواري ويلي بولي باتجاه مواطنه الظهير سيرج أورييه الذي سجل بين ساقي حارس تشيلسي، الإسباني كيبا اريسابالاغا، في الدقيقة 63.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن متخلفا بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع وآخر المتأهلين إلى دوري الأبطال حاليا، أما نوتنغهام فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ18.

وفي الدوري الفرنسي، سقط باريس سان جيرمان للمرة الأولى في الدوري الفرنسي هذا الموسم، على يد فريق لانس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة 17 من البطولة.

وتعتبر هذه الهزيمة الأولى للنادي الباريسي بعد 14 فوزًا وتعادلين.

وافتتح أصحاب الأرض، لانس، التسجيل عن طريق فرانكوفسكي بالدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك هوجو إيكتيكي التعادل لباريس بعدها بثلاث دقائق فقط.

وتقدم لانس مجددًا عن طريق لويس أوبيندا، بعد تمريرة حاسمة من سيكو فوفانا في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتأخر باريس 2-1.

وفي الشوط الثاني، نجح أوبيندا في تمرير كرة بالكعب، سددها أليكس كلاود ماوريس بنجاح في الشباك بالدقيقة 47، لتتعقد المباراة على باريس سان جيرمان ويفشل في العودة مجددا.

وبتلك النتيجة، رفع لانس رصيده إلى 40 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان الذي تجمد رصيده عند النقطة 44.