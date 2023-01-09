الدوريان الاسباني والايطالي.. برشلونة ينفرد بالصدارة وتعادل بطعم الهزيمة لميلان أمام روما

شفق نيوز/ خرج فريق برشلونة بانتصار ثمين من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد.

ورفع فريق برشلونة" البلوغرانا" رصيده بعد هذا الفوز إلى 41 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "الليغا"، بفارق ثلاث نقاط أمام حامل اللقب ومنافسه التقليدي فريق ريال مدريد الذي سقط أمام مضيفه فياريال (1-2) في المباراة التي جمعتها مساء السبت الماضي.

في المقابل، تراجع نادي أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 27 نقطة.

وفي الدوري الايطالي، فرط فريق ميلان بفوز كان في متناوله أمام ضيفه روما (2-2) في الوقت القاتل من مباراة القمة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17.

وسجل هدفي أصحاب "الروسونيري" كل من اللاعبين، بيير كالولو، وتوماسو بوبيجا في الدقيقتين (30، و77) على الترتيب.

بينما وقع على ثنائية روما "الذئاب" كل من اللاعبين، روجير إيبانيز دا سيلفا، وتامي أبراهام، عند الدقيقتين (87، و90) تواليا، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو.

واكتفى نادي ميلان، بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل، ورفع بها رصيده إلى 37 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري "الكالتشيو" بفارق الأهداف خلف يوفنتوس.

في المقابل، رفع نادي روما رصيده إلى 31 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.