الدوريات الأوروبية تعود الليلة.. مواعيد المباريات والقنوات

شفق نيوز/ تعود الحياة مساء اليوم السبت، إلى الدوريات الأوروبية الكبرى وذلك بعد أسبوعين من التوقف الدولي التي خاضت خلالها سائر المنتخبات مباريات دولية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس العالم 2026 في منطقتي آسيا وأمريكا الجنوبية، وتصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتستقطب مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد الأنظار في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، فيما سيكون ليفربول بقيادة محمد صلاح في مواجهة نوتينغهام فورست.

وأدناه مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الفرنسي:

أولمبيك مرسيليا ـ نيس ـ الساعة 06.00 مساء ـ bein sports 5

باريس سان جيرمان بريست ـ الساعة 10.00 مساء ـ bein sports 1

الدوري الإسباني:

ريال سوسيداد ـ ريال مدريد ـ الساعة 10.00 مساء ـ bein sports 3

الدوري الإنجليزي:

ساوثامبتون ـ مانشستر يونايتد ـ الساعة 02.30 مساء ـ bein sports 1

ليفربول ـ نوتينغهام ـ الساعة 05.00 مساء ـ bein sports 1

مانشستر سيتي ـ برينتفورد ـ الساعة 05.00 مساء bein sports 2

أستون فيلا ـ إيفرتون ـ الساعة 07.30 مساء ـ bein sports 1

بورنموث ـ تشيلسي ـ الساعة 10.00 مساء ـ bein sports 1

الدوري الإيطالي:

أمبولي ـ يوفنتوس ـ الساعة 07.00 مساء ـ أبو ظبي الرياضية 1

ميلان ـ فينيزيا ـ الساعة 09.45 مساء ـ أبو ظبي الرياضية 2

كأس الكونفدرالية الإفريقية:

بوليس ـ الزمالك المصري ـ الساعة 03.00 مساء ـ

دادجي ـ نهضة بركان ـ الساعة 06.00 مساء ـ

الملعب التونسي ـ اتحاد الجزائر 09.00 مساء ـ الوطنية التونسية 2 (بث أرضي)