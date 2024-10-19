الدوريات الخمس الكبرى تستأنف نشاطها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت نحو عدد من ملاعب الدوريات الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث تعود الإثارة والتنافس إلى المنافسة المحلية بعد أن خصص الأسبوعان الماضيان لدوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويشهد "السبت الممتاز" الكثير من المباريات القوية، خصوصًا تلك التي تجمع بين سلتا فيغو وريال مدريد في إسبانيا، وبورنموث وآرسنال في إنجلترا، فضلاً عن مواجهة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

سلتا فيغو ـ ريال مدريد ـ 10:00 مساءً – Bein Sports 1.

جيرونا ـ ريال سوسيداد – 07:30 مساءً – Bein Sports 3.

الدوري الإنجليزي:

توتنهام ـ وست هام – 02:30 مساءً – Bein Sports 1.

فولهام ـ أستون فيلا ـ 05:00 مساءً – Bein Sports 1 XTRA.

مانشستر يونايتد ـ برينتفورد – 05:00 مساءً – Bein Sports 1.

بورنموث ـ آرسنال ـ 07:30 مساءً – Bein Sports 1.

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن ـ فرانكفورت – 04:30 مساءً – Bein Sports 5.

بايرن ميونخ ـ شتوتغارت – 07:30 مساءً – Bein Sports 5.

الدوري الإيطالي:

ميلان ـ أودينيزي ـ الساعة 07:00 مساءً – أبو ظبي الرياضية 1.

يوفنتوس ـ لاتسيو ـ الساعة 09:45 مساءً – أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ـ سترازبورغ ـ الساعة 10:00 مساءً – Bein Sports 5.