الدورة العربية.. سلة العراق إلى مربع الذهب وفضيتان برفع الاثقال

شفق نيوز / تأهل المنتخب العراقي لكرة السلة 3x3 إلى نصف نهائي دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر 2023، فيما حصل لاعب المنتخب برفع الأثقال، صفاء راشد وزن 89 كغم على وسامين فضيين.

ونجح المنتخب العراقي لكرة السلة 3x3 بالعبور إلى نصف نهائي بطولة دورة الألعاب العربية، بفوزه على موريتانيا بنتيجة 14-12.

وفي رفع الأثقال، قال عضو الاتحاد العراقي للعبة، رئيس الوفد محمد عبد المنعم، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب المنتخب صفاء راشد وزن 89 كغم أحرز وسامين فضيين في البطولة".

وأوضح عبد المنعم، أن "الوسام الفضي الأول أحرزه راشد، بفعالية النتر بعد أن حقق 204 كغم، فيما أحرز الوسام الفضي الثاني بفعالية الخطف بعد رفع 162 كغم".

ولفت إلى أن مجموع ما تحقق من أوسمة لمنتخب العراق برفع الأثقال حتى الآن، بلغ خمسة أوسمة، ثلاث فضيات ووسامين نحاسيين".