الدورة العربية.. العراق يختتم مشاركته بـ45 ميدالية

شفق نيوز / يسدل الستار اليوم السبت، على دورة الألعاب العربية 2023 وهي النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب العربية، وحدث عربي دولي متعدد الرياضات اقيمت في الجزائر للفترة من 5 إلى 15 تموز الجاري، وكانت المشاركة العراقية حاضرة وحصيلتها النهائية من الميداليات 45 ميدالية ملونة.

واختتم منتخب العراق للطاولة، منافسات الفرق العراقية في الدورة العربية للرجال والنساء بألعاب الفردي والزوجي بالحصول على وسامين برونزيين، فردي رجال أمير ثامر، والزوجي محمد زياد وعمر إياد، أما الفريق النسوي فقد حصل على المركز الخامس.

وفي المنافسات الفرقية الأخيرة للعراق، احتل منتخب العراق لكرة اليد المركز الرابع في ختام مبارياته التي جرت في مدينة وهران الجزائرية، بعد مواجهة أصحاب الضيافة في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وانتهت لصالح الجزائر الذي لعب أمام جماهيره وفي ملعبه بنتيجة (31–29) وينال المركز الرابع.

بينما نال مساء أمس الجمعة، لاعب المنتخب العراقي الرباع قاسم حسن ذهبية بفعالية الخطف وفضية بفعالية النتر، كما حصل على الميدالية الذهبية بعد تنافس كبير مع الجزائري أيمن الطوري، وتمكن من خطف الثقل بوزن 172 في المحاولة الثالثة التي كانت كفيله بتتويجه أولاً.

وفي رفعة النتر توقف حسن عند حاجز 192 كغم ولم يتمكن من رفع 200 كغم وأعاد المحاولة مع وزن 201 وخسرها أيضا لينال الفضية وتذهب الميدالية الذهبية إلى منافسه الجزائري أيمن الطوري، في منافسات شهدت تواجد خمسة رباعين عرب.

وكانت الرباعة البطلة هديل سالم قد نالت وسامين فضيين عن رفعتي الخطف والتنر لوزن 81 كغم وسط تواجد سبع رباعات عربيات وذهبت الميدالية الذهبية الى المصرية ريهام السيد.

كما حققت زميلتها ريان لقمان الميدالية البرونزية بفعالية النتر فوق 81 كغم، وبذلك يكون منتخب العراق لرفع الأثقال قد اختتم المشاركة بالحصول على عشرة أوسمة ملونة، وبهذا تكون حصيلة العراق من المشاركة في الدورة العربية قد بلغت 45 وساماً ملوناً.