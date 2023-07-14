الدورة العربية.. العراق يتراجع بالتصنيف ويحصل على ميدالية نحاسية بالكاراتيه

شفق نيوز/ تراجع تصنيف العراق في جدول الأوسمة بالدورة العربية المقامة بالجزائر من المركز السابع الى المركز التاسع بعد ان أخفق فريق الأثقال من اضافة ميدالية ذهبية جديدة.

واكتفى الرباع صفاء راشد وزن 89 كغم بميداليتين فضيتين عن رفعتي الخطف والنتر، وتوقف في رفعة الخطف عند حاجز 162 كغم وفشل في رفع 165 كغم في المحاولة الاخيرة تاركا الميدالية الذهبية للجزائري فارس طوري الذي نجح في خطف 164 كغم.

من جانب اخر حصل لاعب منتخب العراق للكاراتيه بينار مصطفى على الميدالية البرونزية في استعراضات الكاتا.

ويشارك فريق كاراتيه العراق بثلاثة لاعبين في فعاليتي الفردي والفرقي هم بينار مصطفى حمه صالح وبزار مهدي محمود ويوسف سلام مصطفى.