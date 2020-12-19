الدوحة تستضيف لقاء العراق مع هونغ كونغ ضمن تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ ذكر نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل يوم السبت ان التطبيعية قررت ان تكون العاصمة القطرية الدوحة أرضاً لاستضافة لقاء منتخبي العراق وهونغ كونغ ضمن حساب التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والنسخة الثامنة عشرة من هذه البطولة في عام 2023 .

وقال كامل لوكالة شفق نيوز ، انه تم ابلاغ الجانب القطري رسميا بذلك بناء على رغبة اتحاد هونغ كونغ الذي اعتذر عن استضافة اللقاء بسبب انتشار فيروس كورونا ، وانه خير العراق باختيار بلدين اما سنغافورا او قطر لاستضافة اللقاء فوقع الاختيار على قطر لاسباب تخدم مهمة منتخبنا الوطني .

وبين ان الجانب القطري رحب باختيار ارضه ليكون مسرحاً للقاء الفريقين ووعد بتهيئة كل سبل نجاح اللقاء المرتقب .