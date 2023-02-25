"الدوحة الدولية" فرصة شنيشل لتثبيت لاعبي الأولمبي

شفق نيوز / كشف مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل، اليوم السبت، عن الطريقة التي سيتم إعداد المنتخب لبطولة الدوحة الدولية الودية المقررة في 20 من الشهر المقبل، مبيناً أن أيام "الفيفا دي" لا تخدم إعداد وتهيئة الأولمبي.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز "لا يوجد أي تجمع للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في بطولة الدوحة الدولية الودية المقررة في 20 من الشهر المقبل لعدم وجود توقف للدوري"، مبيناً ان "التوقف الوحيد سيكون في أيام الفيفا دي ولا يخدمنا توقيته لإعداد وتهيئة الأولمبي".

وأضاف شنيشل أن "البطولة ستكون بمثابة اعداد واختبار للاعبي الأولمبي"، مبينا بالقول "سنمنح الفرصة للاعبينا المحليين والمغتربين الجدد لتمثيل المنتخب الأولمبي في بطولة الدوحة الدولية".

وأشار مدرب المنتخب الأولمبي إلى أنه "سيختار اللاعبين بدقة متناهية جداً لعدم امتلاك المجال للتأكد من مستوياتهم في تجمعات كان من المفترض ان تقام في بغداد او اي مكان اخر قبل البطولة"، لافتاً إلى أنه "سيعتمد في اختيار اللاعبين حسب ما يراه مناسبا بعد توصله لقناعة في دعوة عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين لضمهم للاولمبي لتكون البطولة المقبلة مرحلة للتكوين".

وأكد شنيشل ان "المنتخب الاولمبي سيتجمع مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 استعدادا للمشاركة في البطولة الودية يوم 20".