الدنمارك تسحق ويلز وتتأهل لربع نهائي "يورو 2020"

شفق نيوز/ حقق منتخب الدنمارك فوزا عريضا على نظيره الويلزي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتأهل المنتخب الدنماركي بهذه النتيجة للدور ربع نهائي "يورو 2020"، وسيلاقي الفائز من مباراة هولندا والتشيك.

وسجل رباعية الدنمارك كاسبر دولبيرغ (هدفين) في الدقيقتين 27 و48، وجواكيم مايهلي في الدقيقة 88، ومارتن برايثوايت في الدقيقة 94.

وبات دولبيرغ أول لاعب دنماركي يسجل في الأدوار الإقصائية من بطولة أمم أوروبا منذ 29 عاماً منذ تتويج الدنمارك باللقب عام 1992.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها لقطة تكريمية للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لأزمة قلبية خطيرة كادت تودي بحياته مع انطلاق البطولة.

وأهدى غاريث بيل، قائد المنتخب الويلزي، قميصا لمنتخب بلاده يحمل رقم 10 كُتب عليه اسم إريكسن إلى سيمون كايير قائد منتخب الدنمارك قبل انطلاق مواجهة المنتخبين.

كما توسط قميص عملاق يحمل اسم النجم الدنماركي، الذي غادر المستشفى قبل أسابيع ويخضع لفترة نقاهة، أرضية ملعب "يوهان كرويف آرينا" قبل بداية المباراة كنوع من الدعم للاعب المصاب.

وستسافر الدنمارك إلى باكو للعب يوم السبت المقبل ضد هولندا أو جمهورية التشيك في دور الثمانية، بينما ودعت ويلز المسابقة بعد بلوغ الدور قبل النهائي في نسخة المسابقة عام 2016.