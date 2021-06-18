الدنمارك تزف النبأ السار بشأن اريكسن

شفق نيوز/ أعلن اتحاد كرة القدم في الدنمارك، الجمعة، أن نجم المنتخب كريستيان إريكسن غادر المستشفى، بعد 7 أيام قضاها هناك.

وغادر إريكسن المستشفى بعد عملية ناجحة خضع خلالها لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب، وذلك بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال مباراة بلاده أمام فنلندا، وفقا لبيان الاتحاد.

وعاش العالم ساعات من الحزن والترقب في أعقاب سقوط إريكسن مغشيا عليه، السبت، في مستهل مشوار منتخبي الدنمارك وفنلندا بكأس أمم أوروبا.

وترنح إريكسن (29 عاما) للحظات من دون أن يلتحم معه أحد ثم سقط على أرض الملعب، فيما تدخل الطاقم الطبي بسرعة لإنقاذه ونقله إلى مستشفى قريب، وتوقف اللقاء لفترة قبل استكماله مرة أخرى.

وصرح إريكسن لأول مرة الثلاثاء الماضي قائلا في تغريدة: "شكرا جزيلا للجميع من مختلف أنحاء العالم على رسائلهم الجميلة والتي تعني لي الكثير ولعائلتي".

وتابع: "إني بخير رغم الظروف التي مررت بها. لا يزال يتعين عليّ إجراء بعض الفحوصات في المستشفى".

واختتم رسالته قائلا: "سأشجع الرفاق في منتخب الدنمارك خلال مبارياتهم القادمة".