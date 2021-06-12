الدنمارك تخسر أمام فنلندا في ليلة "السقوط المروع"

شفق نيوز/ خسرت الدنمارك أولى مباريات في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمام فنلندا يوم السبت، في اللقاء الذي شهد واقعة سقوط مروعة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن.

وانتهت المباراة بهدف وحيد للاعب الفنلندي جويل بوهانبالو في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة لحظات مرعبة بعد سقوط إريكسن فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لصالح الدنمارك. وهرع زملاؤه مارتن بريثويت وتوماس ديلاني لمساعدته، وطلب ديلاني من الطاقم الطبي الإسراع بدخول الملعب للمساعدة.

وساد الصمت في الإستاد الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع، وشكل زملاء إريكسن حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وخضع إريكسن لعملية إنعاش قلبي رئوي بعد سقوطه مغشيا عليه، واستعاد وعيه لاحقا في المستشفى.

وتم إيقاف المباراة في البداية لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قال إنها ستستأنف، وهو ما حدث بالفعل.

وغنى المشجعون في إستاد باركن في كوبنهاغن النشيد الوطني وهتفوا "كريستيان إريكسن" بينما كانوا ينتظرون أنباء حول حالة اللاعب.

وشاهد مصور من رويترز في المباراة إريكسن وهو يرفع يده بينما كان يتم حمله على محفة إلى خارج الملعب، وأبلغ المذيع الداخلي في الإستاد الجماهير لاحقا بأنه نقل إلى مستشفى ريسهوسبيتالت القريب.

وكتب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في تغريدة بحسابه على تويتر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "أفاق وهو الآن في مستشفى ريسهوسبيتالت من أجل مزيد من الفحوص".

وقوبلت أنباء نقل إريكسن إلى المستشفى بتحية من الجماهير التي هتفت باسمه.