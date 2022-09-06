الدفاع ترفض الهيئة المؤقتة الجديدة لنادي القوة الجوية وتتمسك بـ"جاهد"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق شهاب جاهد، يوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع رفضت الهيئة المؤقتة التي ستشكلها اللجنة الاولمبية العراقية لإدارة النادي.

وقال جاهد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "وزارة الدفاع لم توافق على الهيئة المؤقتة الجديدة التي ستشكلها اللجنة الاولمبية".

وأشار إلى أن الوزارة "تؤكد دعمها للهيئة المؤقتة الحالية لحين اجراء انتخابات النادي وتشكيل هيئة إدارية تليق بتاريخ الصقور وجماهيره".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية، ان اللجنة الاولمبية العراقية، سمّت هيئة مؤقتة لإدارة النادي وحظيت بموافقة وزير الدفاع جمعة عناد.

وقال المسؤول الإعلامي للنادي علاء محمد، لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق الركن علي الفريجي سيكون رئيسا للهيئة المؤقتة، وسمير كاظم نائبا للرئيس، واللواء الركن مهدي ياسر زبيدي اميناً للسر، واللواء قتيبة عبد الرزاق الأمين المالي، والكابتن علي زيدان محمد عضوا، واللواء الركن عبد المحسن فتحي صكر عضوا، وعلاء محمد جبار عضوا.