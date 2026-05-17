الدفاع الجوي يهدد بالانسحاب من دوري السلة للمحترفين

هدد نادي الدفاع الجوي، يوم الأحد، بالانسحاب من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، في حال عدم نقل إقامة التجمع الثاني إلى محافظات أربيل أو السليمانية أو كركوك.

وقال المنسق الإعلامي للنادي عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي ترفض إقامة المرحلة الثانية في مدينة زاخو، مشيراً إلى تفضيل اختيار محافظة أقرب جغرافياً لتسهيل مشاركة الفرق وتقليل الأعباء اللوجستية.

وأضاف أن عدداً من الأندية الأخرى قدمت اعتراضات مماثلة على اختيار زاخو لاستضافة التجمع، معربة عن رغبتها في إقامة المنافسات في إحدى محافظات إقليم كردستان القريبة أو في كركوك.