الدفاع الجوي يفوز على الكهرباء في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الدفاع الجوي فوزا مستحقاً على فريق نادي الكهرباء بفارق 10 نقاط وبنتيجة (84-74) نقطة، في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الخميس في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وكان نادي الكرخ حقق الفوز على نادي زاخو في دوري السلة الممتاز بنتيجة (85-78).

من جانب آخر؛ دعا الاتحاد العراقي لكرة السلة الهيئة العامة لعقد اجتماع اعتيادي لمناقشة، قراءة التقرير الإداري لعام 2023، وقراءة التقرير المالي لعام 2023.

وعرض الميزانية التخمينية للاتحاد للعام 2024 ، تشكيل لجنة المنتخبات، وإكمال نصاب الاتحاد وإجراء انتخابات تكميلية وذلك يوم السبت المقبل في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية عند الساعة الثانية ظهراً.