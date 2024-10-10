الدفاع الجوي يفوز على الشرطة والحلة يروض التجارة بدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ فاز نادي الدفاع الجوي، على مضيفه نادي الشرطة، مساء الخميس، بنتيجة (92-83) نقطة لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

هذا وتمكن نادي الحلة من التغلب على مضيفه نادي التجارة بفارق ثمان نقاط وبنتيجة (77-69) نقطة ضمن منافسات ذاتها.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة، للألعاب الرياضية .

ومن المقررة أن تجري يوم غدٍ الجمعة مباراتان صمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة، تجمع الأولى نادي دجلة الجامعة مع نادي الكرخ في قاعة الشعب في العاصمة بغداد، ويلاقي غاز الشمال في الثانية ضيفه الحشد الشعبي في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.