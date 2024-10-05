الدفاع الجوي يفوز التجارة في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ فاز نادي الدفاع الجوي على التجارة، بفارق أربع نقاط وبنتيجة (92-88) نقطة، يوم السبت، لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

ويواجه فريق الحشد الشعبي ضيفه فريق الكهرباء مساء غد الأحد في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد، ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة .

على صعيد آخر، أعلن عهد فالح مدير إعلام الاتحاد الفرعي في النجف، إقامة "مهرجان المني باسكت لمحافظات الفرات الاوسط، وشارك فيه منتخبات بابل وكربلاء والنجف".

وأضاف فالح: ستقام مهرجانات مماثلة في محافظات الفرات الأوسط، بدعم من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة، الهدف منها اختيار مواهب جديدة واعدة للعبة السلة لتكون رافداً للمنتخبات والأندية العراقية مستقبلاً .