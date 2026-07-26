الدفاع الجوي يغادر إلى الجزائر للمشاركة في البطولة العربية لكرة السرعة

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد نادي الدفاع الجوي لكرة السرعة، إلى الجزائر للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية.

وستقام البطولة في ولاية الرويبة للفترة من 24 ولغاية 31 تموز 2026 بمشاركة 18 نادياً عربياً.

وتأتي هذه المشاركة للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد ظهوره المميز في النسخة الماضية بمدينة بورسعيد المصرية والتي أنهاها في المركز الرابع فرقياً محققاً 12 ميدالية ملونة.

ويتطلع فريق الدفاع الجوي الى تقديم مستويات فنية متميزة تعكس التطور الذي تشهده لعبة كرة السرعة في العراق والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة، بما يليق باسم النادي والرياضة العراقية وتعزيز حضوره بين أبرز الأندية العربية في البطولة.