الدفاع الجوي يضرب أولاً في نهائي دوري السلة العراقي

شفق نيوز/ افتتح نادي الدفاع الجوي سلسلة مباريات نهائي دوري المحترفين العراقي لكرة السلة بالفوز على منافسه دجلة الجامعة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، داخل قاعة الشعب المغلقة في بغداد.

وتقام النهائيات بنظام الأفضل من خمس مباريات، حيث يُتوّج باللقب الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات.

ومن المقرر إقامة المباراة الثانية يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أيار، والثالثة يوم الاثنين 5 أيار، والرابعة يوم الخميس 8 من الشهر نفسه، بينما تُختتم السلسلة المحتملة بالمباراة الخامسة في 11 من أيار المقبل.

وكان فريق الشرطة قد حسم المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الكرخ يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة لموسم 2024-2025.