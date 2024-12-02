الدفاع الجوي يحقق فوزاً "صعباً" على زاخو بدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تمكن نادي الدفاع الجوي من تحقيق فوزاً صعباً على ضيفه نادي زاخو بنتيجة (83-77) نقطة ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية مساء اليوم الاثنين.

كما فاز ناشئو الدفاع الجوي على ناشئي زاخو بنتيجة 55-44 نقطة في الدوري المصاحب لدوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وتجري يوم غد الثلاثاء مباراة واحدة ضمن المنافسات ذاتها تجمع فريقا نادي الكهرباء وضيفه الكرخ.

وتقام المباراة مساء يوم غد في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية وتسبقها مباراة فريقي ناشئة الناديين ضمن منافسات الدوري المصاحب.