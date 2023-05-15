الدفاع الجوي يحرز لقب بطولة أندية العراق للتجديف

شفق نيوز/ أحرز فريق الدفاع الجوي، يوم الاثنين، لقب بطولة أندية العراق بالتجديف التي أقامها الاتحاد المركزي للعبة على ضفاف نهر دجلة بمشاركة 15 نادياً واستمرت لمدة يومين .

وقال رئيس الاتحاد عبد السلام خلف لوكالة شفق نيوز، إن فريق الدفاع الجوي حصل على المركز الأول بعد أن جمع 14 نقطة تاركاً المركز الثاني لنادي الخطوط برصيد تسع نقاط ليحتل فريق الكهرباء المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن منافسات فئة الشباب أسفرت عن فوز فريق الكهرباء بالمركز الاول برصيد 12 نقطة، يليه فريق الخطوط برصيد تسع نقاط ليحتل فريق الكاظمية المركز الثالث بنفس النقاط.

وبين، أن منافسات فئة الناشئين انتهت بتتويج فريقي الكهرباء والخطوط بالمركز الأول برصيد 12 نقطة لكل فريق ليحتل فريق السينية من محافظةِ الديوانية المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

وأشار إلى أن المنافسات كانت مميزة بين جميع الفرق، لافتا إلى أن إظهار اللاعبين قدراتهم جعلنا نطمئن على أن هناك قاعدة رائعة من المواهب الواعدة يمكن أن تتواجد مستقبلاً في صفوف منتخباتنا الوطنية.