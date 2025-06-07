الدفاع الجوي يتوج بلقب أندية العراق المفتوحة للباغوت في أربيل

شفق نيوز/ توج نادي الدفاع الجوي، يوم السبت، بلقب بطولة أندية العراق المفتوحة للباغوت للفنون القتالية.

وجرت البطولة في مدينة روز شقلاوة بمحافظة أربيل في إقليم كوردستان بمشاركة أبطال اللعبة محلياً.

وشارك في البطولة أكثر من 15 ناديًا يمثلون مختلف اندية محافظات العراق.

والباغوت رياضة قتالية عنيفة تعتمد على الملاكمة والركل والمصارعة والجودو والجوجيتسوا والكيك بوكس والكونغ فو والكراتية والموانتاي والتيكواندوا وتتوزع على أربع أنظمة قتالية ونظام خامس استعراضي.