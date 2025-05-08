الدفاع الجوي يتوج بطلا لدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ توج نادي الدفاع الجوي، يوم الخميس، بطلاً لدوري اندية المحترفين العراقي لكرة السلة للموسم 2024-2025 بعد تغلبه على دجلة الجامعة في سلسلة مباريات النهائي بنتيجة (70-57).

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وكان نادي الدفاع الجوي قد تغلب على نادي دجلة الجامعة بنتيجة (65-51) ليتقدم في سلسلة المواجهات بنتيجة (2-1).

وبهذا سيمثل الدفاع الجوي السلة العراقية في بطولات خارجية لابطال الدوري للموسم المقبل .