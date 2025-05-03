الدفاع الجوي يتوج بالمركز الأول لجميع الفئات في بطولة العراق للتجذيف (صور)

شفق نيوز/ تُوّج نادي الدفاع الجوي، يوم السبت، بالمركز الأول، في ختام بطولة أندية العراق للتجذيف بمشاركة 12 نادياً لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين.

وقال رئيس الاتحاد، عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة جرت في المركز التدريبي لاتحاد التجذيف الكائن على ضفاف نهر دجلة بجانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وأوضح خلف، أن منافسات المتقدمين أسفرت عن تتويج نادي الدفاع الجوي بالمركز الأول وجمع 14 نقطة، وجاء نادي الخطوط ثانياً برصيد 10 نقاط، بينما حل فريقا الكاظمية والأعظمية بالمركز الثالث مناصفة ولكل منهما 7 نقاط.

وتابع، أن منافسات الناشئين أسفرت عن تتويج نادي الدفاع الجوي بالمركز الأول وجمع 14 نقطة، وحل نادي الخطوط ثانياً وجمع 10 نقاط، وجاء نادي السنية من الديوانية بالمركز الثالث وجمع 8 نقاط.

وختم رئيس الاتحاد، أن منافسات الشباب أسفرت عن تتويج ناديا الدفاع الجوي والخطوط بالمركز الأول والثاني معاً ولكل منهما 12 نقطة وحل فريق العدل بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط.