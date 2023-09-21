الدفاع الجوي يتغلب على غاز الشمال في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الدفاع الجوي لكرة السلة، يوم الخميس، على مضيفه غاز الشمال لحساب الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وحرم الدفاع الجوي مضيفه غاز الشمال، ومقره محافظة كركوك، من استثمار عامليّ الأرض والجمهور بعدما تغلب عليه بنتيجة 119 نقطة مقابل 88 في منافسات الرجال.

وفي منافسات الناشئين التي تسبق لقاء الكبار تغلب ناشئة الدفاع الجوي على غاز الشمال أيضاً بنتيجة 58-37 قي الدوري المصاحب للدوري الممتاز.

وجرت المباراة في قاعة "بلادي" والتي شهدت سيطرة الفريق الجوي على جميع فترات المباراة منذ انطلاق فترتها الأولى.

وبهذه النتيجة يواصل الدفاع الجوي سلسلة انتصاراته المتتالية بالعلامة الكاملة في مباراتين خاضهما، وسيلاقي الحشد الشعبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.