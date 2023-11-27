الدفاع الجوي يتصدر ختام المرحلة الأولى من دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ اختتمت المرحلة الأولى من الدوري الممتاز لكرة السلة للموسم 2023-2024، يوم الاثنين، بتصدر نادي الدفاع الجوي ترتيب الفرق.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة السلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نادي الدفاع الجوي تصدر برصيد 19 نقطة، يلاحقه الكرخ بنفس الرصيد لكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف، واحتل نادي النفط بطل دوري الموسم الماضي المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وأشار إلى أن فريق الشرطة جاء بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما جمعت ثلاثة أندية 15 نقطة وبعد احتساب فارق الأهداف جاء نادي الحلة بالمركز الخامس، ثم دجلة سادساً، والحشد الشعبي سابعاً، كما جمعت ثلاثة أندية 14 نقطة وتفاوتت بالأهداف حيث جاء نادي الكهرباء بالمركز الثامن، يليه غاز الشمال تاسعاً، ثم زاخو بالمركز العاشر، ويأتي نادي نفط الشمال بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.