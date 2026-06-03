الدفاع الجوي والحشد يتأهلان لمباراة "البلي أوف" لدوري النخبة العراقي لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

تأهل فريقا الحشد الشعبي والدفاع الجوي لكرة السلة، مساء اليوم الأربعاء، إلى مباراة "البلي أوف" من دوري النخبة العراقي للعبة.

وحقق فريق الحشد الشعبي فوزاً مستحقاً على سابيس بنتيجة 65-58 نقطة في مباراة دور الثمانية لدوري النخبة لكرة السلة، وتأهل لمباريات "البلي أوف".

وفي المواجهات نفسها حقق فريق الدفاع الجوي الفوز على دجلة الجامعة بنتيجة 77-66 وتأهل لمباريات "البلي أوف".

وتتواصل منافسات الدور يوم غد الخميس بإقامة مباراتين أخيرتين، يلاقي في الأولى نفط ميسان فريق عمال نينوى بينما يواجه زاخو فريق الحلة.

يشار إلى أن الدفاع الجوي تصدر المجموعة الأولى بعد انتهاء المرحلة الثانية، بينما تصد فريق نفط ميسان المجموعة الثانية بعد نهاية المرحلة الثانية.