الدفاع الجوي والحشد الشعبي يحققان انتصارين في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريق الدفاع الجوي فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 74-63 نقطة ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وأقيم اللقاء في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بالعاصمة بغداد.

وفي لقاء آخر حقق نادي الحشد الشعبي لكرة السلة فوزاً كبيراً على نادي التجارة بنتيجة 76 نقطة مقابل 59 لحساب دوري المحترفين لكرة السلة.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية .

وبهذا الفوز يكون فريق الحشد قد حقق فوزه الرابع على التوالي في دوري المحترفين لكرة السلة.