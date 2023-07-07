الدفاع الجوي بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة الصالات والاتحاد يكرمه مادياً

شفق نيوز/ توج فريقُ الدفاع الجوي بلقبِ دوري الدرجة الأولى لكرة الصالات، للموسم (2022/2023) بعد فوزه على فريق نينوى بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين، فيما خصص الاتحاد العراقي مبلغ خمسة ملايين دينار للمتصدر الأول وثلاثة ملايين لوصيفه.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المباراة جرت اليوم الجمعة في قاعةِ نادي الجيش الرياضي، بحُضور رئيسِ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد يحيى زغير وخلف جلال والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة الصالات والشاطئيّة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل، ورئيس الاتحاد الفرعيّ في المثنى مالح مهدي، فضلاً عن ممثلي الأندية المشاركة".

وأضاف البيان أن "بعد نهايةِ المُباراة، سلمَ رئيس الاتحاد عدنان درجال درعَ الدوري إلى فريقِ الدفاع الجوي، كما وزعت الأوسمةُ الذهبيّة بين الفريق الفائز الأول، والفضية بين لاعبي فريق نينوى، وحصل المدرب عبد الرزاق أبو الهيل على جائزة أفضل مدرب، وفريق القوة الجوية على جائزة الفريق المثالي وحصل حارس مرمى فريق الدفاع الجوي مرتضى حميد على جائزة أفضل حارس ولاعب نادي نينوى عليم أحمد على جائزة هداف الدوري، ومؤمن فوزي أفضل لاعب بالدوري".

من جهة أخرى أعلن الأمينُ العام للاتحادِ محمد فرحان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، أوعز بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دينار للفريق الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى لكرةِ الصالات للموسم الحالي، فيما سيحصل الفائز الثاني على مبلغ ثلاثة ملايين دينار".

وأضاف فرحان أن "تخصيص جوائز مالية للفائزين بدوري الصالات يأتي لدعمهما، وتوفير سبل النجاح لهما، خاصةً بعد خوضهما منافساتٍ قويةً، وجهود كبيرة بذلت من قبل الإدارة واللاعبين والملاك التدريبيّ تكللت بالفوز".