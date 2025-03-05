الدفاع الجوي العراقي يخسر أمام "طبيعة طهران" في بطولة "WASL" لكرة السلة

شفق نيوز/ خسر نادي الدفاع الجوي العراقي أمام فريق "طبيعة طهران"، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة السوبرليغ "WASL" عن منطقة غرب آسيا لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في مجمع "نهاد نوفل" في العاصمة بيروت، وانتهت لصالح الفريق الإيراني بنتيجة 92-88 نقطة.

وتقام منافسات المرحلة الأولى للفترة 4-9 آذار/ مارس الجاري، بينما سيكون موعد انطلاق المرحلة الثانية من 8-13 من شهر نيسان/ أبريل المقبل.

ويلعب ممثل العراق (الدفاع الجوي) ضمن مجموعة ضمت كل من: النادي الرياضي حامل اللقب والحكمة (لبنان)، اتحاد عمان (الأردن)، طبيعة طهران (إيران).

وتتنافس الفرق بنظام الدوري وتقام مبارياتها على جولتين، ويتوج الفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط عبر الجولتين بلقب دوري غرب آسيا لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وكان فريق الدفاع الجوي العراقي قد خسر أمام اتحاد عمان في الجولة الأولى في بطولة "وصل" بنتيجة 87- 96 نقطة.