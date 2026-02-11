الدغارة يتوج بلقب بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للناشئين

شفق نيوز- بغداد

توج نادي الدغارة بطلاً لبطولة أندية العراق المفتوحة للناشئين للكرة الطائرة، مساء اليوم الأربعاء، إثر فوزه على فريق الموهبة بثلاثة أشواط دون مقابل.

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدغارة حصل على اللقب باستحقاق، لاسيما أنه يمتلك لاعبين جيدين سيكونون نواة لمنتخبنا الوطني مستقبلاً".

وبين أن "أربعة فرق تأهلت إلى دور ‫النصف النهائي لبطولة الأندية العراقية للناشئين وهي الدغارة والموهبة والطليعة والقرنة"، موضحاً أن فريق القرنة تمكن من حجز مقعده في المربع الذهبي بعد تفوقه على فريق الهندية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفي لقاء آخر، بلغ فريق الدغارة الدور ذاته عقب فوزه المستحق على الرميثة بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما انضم فريق الطليعة إلى قائمة المتأهلين بعد تغلبه على الحشد الشعبي بثلاثة أشواط دون رد.

وأكمل فريق الموهبة أضلاع المربع الذهبي إثر فوزه على هيت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.