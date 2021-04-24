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الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-24T15:44:15+0000
الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، يوم السبت، موعد المباراة الفاصلة والحاسمة للحصول على البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى العام (المنطقة الغربية) التي ستجمع بين فريقي الموصل والشرقاط.

وبينت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ملعب الساحر أحمد راضي في نادي الكرخ سيحتضن هذه المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصرا من يوم الاثنين المقبل في العاصمة بغداد.

كما دعت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية ممثلي الأندية المتأهلة لدوري الدرجة الأولى للموسم 2020 - 2021 إلى حضور قرعة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للبيان.

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