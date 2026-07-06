الدخيل يهاجم إهمال ملعب الموصل: وزارة الشباب لم تُنجز المشروع حتى الآن

شفق نيوز- نينوى

أكد محافظ نينوى ورئيس نادي الموصل الرياضي، عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، أن الفريق جاهز للظهور بصورة مغايرة تماماً في منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل، فيما انتقد إهمال وزارة الشباب والرياضة ملعب مدينة الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الموصل يمتلك تاريخاً جماهيرياً كبيراً لا يمكن تجاهله"، مستذكراً الإنجازات التي حققها الفريق في مواسم سابقة وقدرته على التفوق على الأندية الجماهيرية الكبرى، مثل الزوراء والشرطة والقوة الجوية.

وأضاف أن "إدارة النادي قبلت التحدي هذا الموسم، وتسعى إلى جعل الموصل رقماً صعباً في دوري نجوم العراق، بما يليق بتاريخه ويُسعد قاعدته الجماهيرية الواسعة".

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشف الدخيل عن آخر مستجدات ملف الملاعب في المحافظة، منتقداً استمرار إهمال وزارة الشباب والرياضة للملعب الوزاري، وعدم استكمال أعماله حتى الآن.

وختم حديثه بالقول إن ملعب الموصل الجديد، الذي يُنفذ بدعم وتمويل من موازنة الحكومة المحلية، سيُنجز ويدخل الخدمة رسمياً في شهر شباط/فبراير من عام 2027.