شفق نيوز/ أعلن نادي "بيرنلي" الانجليزي، يوم السبت، عن التعاقد مع اللاعب العراقي أمين الدخيل.

وجاء الإعلان من خلال الموقع الرسمي للنادي، الذي بين أن مدة العقد تصل إلى ثلاث سنوات ونصف، لتمثيل الفريق الأول في دوري الدرجة الاولى الانجليزي، قادما من نادي فينست ترودين البلجيكي.

ويلعب الدخيل بمركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 20 عاماً.

ويدرب نادي بيرنلي المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وأصبح أمين الدخيل ثاني لاعب عراقي يلعب في الكرة الإنجليزية، اضافة الى لاعب مانشستر يونايتد زيدان اقبال.

من جانبه قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، "نبارك للمدافع العراقي أمين الدخيل انتقاله إلى متصدر التشامبيون شيب نادي بيرنلي الإنجليزي".