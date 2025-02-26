الدخول مجاناً.. نادي الميناء يدعو جماهيره لدعم الفريق أمام الزوراء

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي، أن دخول الجماهير لمباراة الفريق المقبلة أمام الزوراء في ملعب الفيحاء الرياضي بمحافظة البصرة سيكون مجانياً.

وقال مسؤول إعلام النادي، حيدر عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة، التي ستقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4:15 مساءً، ضمن دور الـ16 من دوري نجوم العراق، ستشهد فتح أبواب الملعب أمام الجماهير دون مقابل.

وأضاف عبد الكريم أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لجماهير الميناء لدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة، معربًا عن تطلعه لحضور جماهيري كبير ومساندة لا محدودة للفريق.