الدحيل يضرب موعدا ناريا مع السد في نهائي كأس قطر

شفق نيوز/ تأهل الدحيل إلى نهائي كأس قطر عقب تغلبه على الوكرة بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الخميس، في الدور نصف نهائي من البطولة.

سجل هدفي الدحيل كل من الكيني مايكل أولونجا في الدقيقة 51، والكوري الجنوبي نام تاي هي في الدقيقة 72.

وأحرز الجزائري محمد بن يطو هدف الوكرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة التي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، حيث تقدم الوكرة بهدف منذ أول ربع ساعة عن طريق بن يطو، الذي استغل كرة في العمق من مراد ناجي.

وعاد الدحيل بقوة في الشوط الثاني، الذي فرض ضغط رهيبا على دفاع الوكرة، الذي تراجع للخلف مبكرا محاولا الحفاظ على تقدمه.

لكن فعالية مهاجمي الدحيل كانت حاضرة، حيث سجل أولونجا هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من البريك، ثم أضاف نام تاي الهدف الثاني.

وسيواجه الدحيل في النهائي السد، الذي تأهل على حساب العربي، بعد تفوقه عليه بنتيجة (3-1).