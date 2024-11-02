الداخلية تمنح والد لاعب المنتخب العراقي "بيتر" البطاقة الوطنية وجواز السفر

شفق نيوز/ أوعز وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بمنح والد لاعب المنتخب الوطني العراقي "بيتر" البطاقة الوطنية وجواز السفر.

جاء ذلك خلال لقائه بوالد اللاعب وبحضور أعضاء لجنة المغتربين في اتحاد الكرة ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بعد ورود مناشدة والتواصل المباشر مع والد اللاعب، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوعز الوزير بمنح الجنسية لوالد لاعب وجواز السفر، وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل جميع الجهات الرسمية ذات الشأن، والمباشرة بالإجراءات وفق السياقات المعتمدة.وتبين أن والد اللاعب لم ينظم مستمسكات ثبوتية منذ نحو (35) عاما.